Operazione anti-mafia dei pascoli: indagini anche in Trentino Alto Adige e Veneto

Colpita struttura con base nel Gargano, coinvolti in 75

NordEst – Truffe all’Unione europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti: è a maxi operazione ‘Transumanza’, condotta da nord a sud, dalla Guardia di finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di L’Aquila.

Sono 75 i coinvolti, con 25 misure cautelari personali, 16 perquisizioni e sequestri preventivi in esecuzione, in tutta Italia, tra Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania. Si sospetta anche la mano della mafia foggiana, e delle organizzazioni criminali del Gargano.

In breve

L’omicidio di Mara Fait, l’infermiera in pensione di 63 anni uccisa dal vicino di casa a Rovereto lo scorso 29 luglio, non era prevedibile e la Procura ha agito in modo corretto. È quanto emerge dalla risposta del ministro della giustizia Carlo Nordio all’interrogazione della deputata Stefania Ascari (Movimento 5stelle). “Tutte le decisioni adottate risultano corroborate da prove documentali e dichiarative e il contesto in cui siffatta vicenda si è via via dipanata e aggravata, caratterizzata da rapporti di pessimo vicinato, rientra in un ambito di relazioni umane estremamente diffuso che non poteva certo lasciare presagire un esito così infausto”, riporta Nordio.

Il personale della Questura di Trento è riuscito a rintracciare un uomo di 40 anni, nato in Brasile ma con cittadinanza italiana, per cui era stato emesso un ordine di carcerazione dal Tribunale per reati contro il patrimonio e la persona. L’uomo, senza fissa dimora, dovrà scontrare una pena di un anno e quattro mesi per furto e lesioni aggravate nei confronti della madre. Nel corso dei controlli nel capoluogo, gli agenti della Polizia di Stato hanno inoltre arrestato due giovani di origine tunisina, rispettivamente di 35 e 30 anni, per spaccio di stupefacenti