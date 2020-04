Turismo, senatrice Testor: “da Conte banalità e nessuna idea per riapertura”

Il Governo spieghi come e quando potrà ripartire il settore turistico, considerato che non ci sono indicazioni, per poter programmare la stagione, nel rispetto delle norme di sicurezza per la tutela della clientela e dei dipendenti delle strutture turistiche”. E’ una delle richiesta rivolte al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in una interrogazione dalla senatrice trentina di Forza Italia, Elena Testor

Roma – “Anche oggi il presidente Conte si è limitato a “menzionare” il settore turistico ma null’altro. Francamente ci aspettavamo qualche parola in più. Noi vogliamo sapere se e quando riapriranno le frontiere nazionali e regionali e si permetterà alle persone di poter andare in vacanza e in che maniera intendano incentivare i possibili clienti.

Il settore turistico ha la necessità improcrastinabile di programmazione, non ha bisogno di banalità, o tanto meno di una comunicazione a volte fuorviante che, invece di valorizzare gli sforzi dei cittadini e degli operatori impegnati a trovare le giuste soluzioni per garantire la sicurezza di turisti e operatori, fomenta paure e preoccupazioni” aggiunge la parlamentare azzurra.

“E’ necessario conoscere – conclude Testor – quali siano i protocolli necessari per mettere gli operatori nelle condizioni di aprire in piena sicurezza per loro, per i dipendenti e per i clienti, in modo che si possa presto tornare a visitare le splendide località di montagna, mare e città della nostra incantevole penisola”.