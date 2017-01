Weekend a Feltre, tutti i prossimi eventi

NATURÆ17 Vivere, Conoscere, Esplorare

La manifestazione nasce dalla positiva collaborazione tra AKU e il Brescia Winter Film che negli ultimi due anni ha accompagnato la rassegna cinematografica svoltasi a Feltre e Pedavena. Anche questa nuova edizione propone una rassegna di film il cui tema è la vita nelle terre altre, tra lavoro, avventure, viaggi ed esplorazioni. Corto e medio-metraggi, i film sono stati selezionati tra le migliori produzioni nazionali e internazionali, spesso opera di giovani registi o di case di produzione indipendenti che difficilmente raggiungeranno le grandi sale italiane. La rassegna cinematografica quest’anno si terrà, oltre che a Feltre e Pedavena, anche a Montebelluna e Valdobbiadene. In programma non solo film, ma anche incontri con ospiti, con cui dialogare sulle esperienze presentate sullo schermo, mostre e tante storie da condividere. Un’occasione unica per riflettere e scoprire nuovi modi di raccontare e vedere la montagna, la natura e la gente.

Officinema, rassegna cinematografica

Approda venerdì 20 gennaio con una serata dedicata a 6 film di cui due anteprime nazionali. Alla serata saranno presenti anche alcuni ospiti: Jacopo Gabrieli, Luisa Poto, Giulio Cozzi, Andrea Spolaor, Institute for the Dynamics of the Environmental Science / National Research Council (CNR-IDPA); Francois Burgay, Federico Dallo (Università Ca’ Foscari di Venezia) e Daniele Geremia (guida alpina).

Fa parte della rassegna NATURÆ17 anche la mostra IL MEGLIO DI IMS PHOTO CONTEST / Le montagne come luogo di vita ed emozioni, allestita da alcuni giorni in due sezioni, una alla Biblioteca di Montebelluna e l’altra lungo le scalette vecchie di accesso al centro storico di Feltre. Sono esposte le foto più belle dell’ultima edizione del concorso fotografico IMS Photo Contest, uno dei più importanti concorsi fotografici dedicati alla montagna, organizzato dall’International Mountain Summit.

‘Dignità et di pace’, Auditorium Canossiano

Sabato 21 gennaio alle ore 10.00, all’Auditorium dell’Istituto Canossiano di Feltre è in programma lo spettacolo “NOI DIRITTI UMANI rappresentazione di dignità et di pace”, una drammatizzazione in prosa e poesia del diritto di Antonio Papisca. La lezione-teatro vuole essere il racconto dell’evoluzione dell’umanità attraverso la conquista dei Diritti Umani, dalle origini ai giorni nostri.

Antonio Papisca ha fondato e promosso il Centro Diritti Umani dell’UNIPD e il più importante e qualificato programma di formazione post-universitaria in materia di diritti umani direttamente promosso dall’Unione Europea: l’European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation di Venezia; è Direttore dell’Annuario italiano dei diritti umani. Nel 2015 Papisca ha edito l’azione scenica da cui è stato tratto lo spettacolo, che vede la regia e la partecipazione di Alessandro Rossi e l’adattamento di Franco Chemello e Alessandro Rossi, con la collaborazione di Daniele Giaffredo. Lo spettacolo, offerto gratuitamente alle scuole e alla comunità del Feltrino, è inserito nelle attività delle Scuole in Rete per un mondo di solidarietà e pace.