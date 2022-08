Miss Italia Trentino Alto Adige, a Primiero eletta la prima prefinalista nazionale: è la 18enne di Arco, Michelle De Pinto

La giuria locale

Nell’accogliente Fiera di Primiero, si è svolta giovedì sera la prima finale regionale in cui le 21 candidate si sono contese il titolo di Miss Trentino Alto Adige. Fiera di Primiero ospita la Finale di Miss Italia da ben 19 anni e vede sempre una grande affluenza nella piazza. Oltre mille persone hanno preso parte all’appuntamento estivo.

Riflettori accesi a partire dalle ore 21.15, grazie alla collaborazione del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, con il Sindaco Daniele Depaoli, del Comitato Fiera Insieme, dell’Apt con il presidente Antonio Stompanato. Le Miss, presentate con la consueta eleganza da Sonia Leonardi, sono tutte ragazze provenienti dal Trentino Alto Adige tra i 18 e i 30 anni, che si sono qualificate nelle sfilate provinciali che si sono svolte a partire da maggio, aggiudicandosi una fascia per le Regionali.

Presente come di consueto una giuria rinomata presieduta da Daniele Depaoli affiancato da Elena Campisi, Antonio Stompanato, Alberto Boninsegna, Valentina Biancu, Tiziana Gubert, Erika Cocciolo e Beatrice Simion. La vincitrice della serata, incoronata dal presidente di giuria Daniele Depaoli, dalla vicepresidente, Valentina Biancu e dalla Miss Elena Campisi, è la bellissima diciottenne di Arco, Michelle De Pinto.

Bellezza pulita e semplice, studentessa al liceo coreutico di Trento, coltiva da sempre una grande passione per la danza classica e contemporanea, inoltre, le piace molto tenersi in forma andando in palestra. Nonostante si ritenga molto timida, ha già fatto esperienza nel campo artistico, in particolare ballando in importanti spettacoli di danza.

Michelle, oltre alla corona Miluna e al prezioso gioiello, offerto sempre da Miluna sponsor della serata, sarà la prima Pre Finalista Regionale del Trentino Alto Adige e si aggiudicherà il lasciapassare per le prefinali nazionali, formando il gruppo delle 9 ragazze della nostra regione.

Passerella con abiti tirolesi ma non solo

Oltre al concorso, le Miss hanno potuto sfilare in passerella come delle vere indossatrici con la presentazione dei capi autunno-inverno 2022-2023. Molto apprezzate dai presenti sono state le diverse uscite di alcuni negozi locali di moda e abbiglimento con outfit molto giovanili e grintosi ma anche della tradizione tirolese.

I prossimi imminenti appuntamenti di agosto con le ultime due selezioni provinciali, sono fissati per il 7 agosto a Spormaggiore in Piazza Chiesa e il 10 agosto a Scena (Bz) presso l’anfiteatro delle manifestazioni.

Le altre date delle Finali Regionali

Potranno partecipare tutte le ragazze qualificate, saranno ad Andalo il 9 agosto, 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto. In questa attesissima serata, verrà eletta la ragazza più bella della nostra regione.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite per tutte le ragazze dai 18 ai 30 anni di nazionalità o cittadinanza italiana, dando loro l’opportunità di vivere una bella esperienza, da cui potrebbero trarne anche ottime possibilità lavorative. info@soleoshow.com .- telefono: 0461.239111.