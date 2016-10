Molti gli appuntamenti culturali nel feltrino in questo fine settimana

SABATO 22 OTTOBRE, ore 16.00: Presentazione del libro La via di Schèner. Un’esplorazione storica nelle Alpi di Matteo Melchiorre

Viene presentato sabato in Sala degli Stemmi l’ultimo libro dello storico Matteo Melchiorre, pubblicato dalla Casa Editrice Marsilio nella collana Nodi. Il volume presenta una ricerca storica rigorosa ma che ha il pregio di essere raccontata “come il passatempo di un perdigiorno”. Al centro c’è la vita plurisecolare di due comunità: la città di Feltre da una parte e il Primiero dall’altra “uniti e separati da un passo, lo Schenèr – descritto, a seconda di chi lo attraversava, come «gola stupenda» o «orrido abisso» – che è sempre stato confine e transito insieme, luogo fortificato e cordone ombelicale” (testo di Giulio Mozzi tratto dalla bandella del libro). Intervengono oltre all’autore Matteo Melchiorre anche Gianfranco Bettega, Roberto Bragaggia e Michela Fregona. Modera l’incontro Alessandro Del Bianco. Dopo la presentazione verrà inaugurato un interessante percorso espositivo “La via di Schenèr” con le tavole illustrate di Jimi Trotter allestito lungo le “scalette vecchie”, della Salita Dal Pozzo.

SABATO 22 OTTOBRE, ore 18.00: Concerto “Ai tempi del Belcanto” con Vivica Genaux

Per ringraziare dell’ospitalità offerta quest’estate dal Comune di Feltre per il 34^ corso avanzato in opera lirica “EPCASO” il Lions Club Feltre Host, il Lions Club Castello di Alboino e il Leo Club Feltre hanno organizzato un concerto della cantante mezzosoprano Vivica Genaux che allora, nel l’esibizione di chiusura del Master Class, aveva soltanto diretto i cantanti lirici della Mary Pappert School di Pittsburgh in Pennsylvania che avevano partecipato al corso. La Geneaux è oggi considerata una delle migliori cantanti che abbia mai calcato i palchi dell’opera e le sale da concerto del suo paese natale, l’America. Il suo curriculum annovera tre nomination al Grammy Awards e attualmente si esibisce nei prestigiosi teatri di New York, Verona, Roma, Parigi, Londra, Berlino ed altri. Accanto a lei tutti cantanti e musicisti professionisti quali Francesca Ascioti(contralto), Simone Alberti (baritono) e, al pianoforte, Marcos Madrigal. Per le prenotazioni occorre rivolgersi all’Ufficio Turistico che risponde al numero 0439 2540.

SABATO 22 OTTOBRE, ore 20.45: Tinnifoli SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE di William Shakespeare

Alle ore 20.45 all’Auditorium dell’Istituto Canossiano si terrà il secondo appuntamento della rassegna Tinnifoli organizzata dall’Associazione Teatrale Bretelle Lasche con la collaborazione del Comune di Feltre. La compagnia teatrale Cantieri invisibilirappresenterà Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare con un allestimento dove la poesia del clown avvolge la commedia. C’è ancora qualche posto disponibile; i biglietti si trovano al negozio Taglia e Cuoci in Piazza Isola.

DOMENICA 23 OTTOBRE, ore 21.00: Sena Ridens, MARZIA SU ROMA di e con Michela Mocchiutti al Teatro de la Sena

Dopo il grande successo di Mario Pirovano domenica scorsa, che ha registrato il tutto esaurito, torna la satira di Sena Ridens con uno spettacolo che ha questa volta ha come protagonista una donna. Marzia arriva a Roma dal nord, porta una foto di Sandro Pertini nel taschino, e ha trovato lavoro come sciampista in Parlamento. Qui – strano ma vero – non è arrivata né per vie traverse né per raccomandazioni: è lì, inaspettatamente e forse anche per caso, in un mondo bellissimo e irreale, che con il Paese e le sue sofferenze ha ben pochi punti di contatto. E lì dentro, ingenua e sorpresa, clown e corsaro, Marzia sogna la sua rivoluzione, anzi il tirannicidio!

La rassegna Sena Ridens è organizzata dal comune di Feltre e dall’Associazione Teatro del Cuore, con la direzione artistica di Roberto Faoro. Per maggiori informazioni e prenotazioni: email: feltrino@dolomitiprealpi.it, tel. 0439/2540 (ufficio turistico di Feltre).