Skipass ti regala una vacanza con il concorso “Vinci un Trentino coi fiocchi!”

Dal 29 ottobre al 1° novembre in palio soggiorni sulla neve e skipass stagionali e giornalieri

Trento – Skipass, la fiera modenese dedicata al mondo della neve, in programma dal 29 ottobre al 1° novembre, sarà caratterizzata da un’interessante novità.

I visitatori, quest’anno, potranno non solo scoprire le novità della stagione invernale alle porte, ma saranno anche i protagonisti del ricco concorso «Vinci un Trentino coi fiocchi!».

Sarà sufficiente acquistare il biglietto di ingresso sul sito della manifestazione – ad un prezzo scontato rispetto a quello praticato alle casse, 10 euro anziché 15 – e collegarsi al portale visittrentino.it per completare l’iscrizione.

I cento premi, messi in palio dalle otto Apt d’ambito presenti a Modena, sono particolarmente invitanti: 4 settimane di soggiorno in Trentino, 8 weekend, 8 skipass stagionali e 80 giornalieri.

Le iscrizioni al concorso chiuderanno il 1° novembre alle ore 19, l’estrazione avverrà il 3 novembre. Il Trentino sarà presente alla fiera con uno stand in grado di polarizzare come sempre l’attenzione di visitatori e media grazie anche alla qualità dell’offerta dei territori e alle attività di intrattenimento organizzate all’interno dell’area.

Al suo interno gli operatori delle Apt di ambito che fanno parte dei caroselli Skirama Dolomiti Adamello e Dolomiti Superski sveleranno le principali novità della stagione invernale.

Uno dei principali motivi di attrazione sarà costituito dallo Ski Simulator, una struttura altamente tecnologica, ad alto impatto emozionale, dotata di maxi-schermo, per far vivere a tutti gli appassionati un’esperienza reale, seppur in un contesto fieristico. Non mancheranno il supporto professionale e la collaborazione dell’Associazione Maestri di Sci del Trentino nel dare a tutti preziosi consigli tecnici e pratici.

Info: www.skipass.it