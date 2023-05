Schianto in galleria a Pieve di Bono: deceduto il 19enne Gabriele Salvadori. Gli Amici: “Ciao Gabba”

Abitava a Bondo con la famiglia. Sui social il dolore di tanti amici del mondo del calcio ma non solo

Pieve di Bono (Trento) – Due comunità in lutto per la scomparsa del giovane che quella notte guidava l’auto che si è schiantata in galleria a Pieve di Bono. A bordo del mezzo c’erano anche l’amico coetaneo Salah Ayoube (ricoverato in prognosi riservata) e il cugino Samuel Gazzaroli, che aveva compiuto 18 anni solo tre giorni fa ed era seduto sul sedile posteriore dell’auto. Anche lui è in ospedale a Trento, in condizioni meno gravi

L’impatto è stato violentissimo, contro lo spigolo della piazzola interna del tunnel Castel Romano. Il motore si è staccato dall’auto ed è stato trovato una ventina di metri più avanti. Erano le 4 e 30 di domenica mattina. Lo piange tutta la comunità della valle del Chiese, ma anche della val Rendena (la zona di origine della madre del ragazzo), sempre in angoscia per gli altri due giovani rimasti feriti.