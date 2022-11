Giudicarie, studentessa investita

L’incidente mercoledì mattina a Baitoni di Bondone, nelle Giudicarie

Tione (Trento) – La giovane, stava attendendo l’autobus per la scuola, quando è stata investita nei pressi della fermata, di fronte all’ex caserma dei vigili del fuoco.

In fase di accertamento le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bondone e i sanitari del 118. Allertato anche l’elisoccorso ma la nebbia fitta e il maltempo hanno impedito l’atterraggio. La giovane, è stata quindi trasportata in codice rosso con l’ambulanza all’ospedale di Tione.

In breve

Rissa verso le 18 di lunedì 14 novembre a Salorno. Coinvolti quattro giovani, non nuovi ad episodi del genere. A scatenare l’aggressione sarebbe stato l’apprezzamento nei confronti di una giovane. A seguire la colluttazione e l’accoltellamento di un diciottenne da parte del fidanzato 22enne della ragazza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Bolzano in condizioni non gravi. Al San Maurizio è stato medicato un altro ragazzo. Un terzo giovane è stato trasportato all’ospedale di Merano.