Vigili del fuoco di Primiero mobilitati giovedì sera in zona artigianale a Mezzano (VIDEO)

Posted on

Ma non mancano le bandiere nere NordEst – Le Bandiere Verdi 2021 sono così distribuite: cinque in Piemonte, due in Valle d’Aosta, una in Lombardia, tre in Alto Adige, due in Trentino, due in Veneto, tre in Friuli Venezia Giulia. Le situazioni premiate hanno per protagonisti “i più giovani e il loro ritorno alla terra […]