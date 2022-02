Artigianato Primiero Vanoi Mis: cresce il fatturato nel 2021, quasi 300 imprese attive con 720 occupati

Posted on

In un volumetto rievocativo dell’evento, pubblicato nel 1977 e dedicato in particolare al colonnello Angelo Zancanaro, si legge fra l’altro: “19 giugno 1944. La gendarmeria tedesca, coadiuvata da spie italiane, compie una spietata rappresaglia a Feltre” Feltre – Vennero arrestate 37 persone, poi imprigionate o deportate in campi di concentramento e uccidendone altre 5: il col. […]