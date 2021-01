Posted on

Molte le segnalazioni di automobilisti fermi in coda giovedì sera, a causa di un camion bloccato proprio sulle “scale” di Primolano Arsiè (Belluno) – Automobilisti in coda per più di un’ora giovedì sera prima delle 20 a causa di un camion in panne che ha completamente paralizzato il traffico sulla vecchia strada delle “scale di […]