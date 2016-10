Venezia, drone urta il campanile di San Marco e precipita in piazza

Turista libanese multato di mille euro

Venezia – Un singolare incidente, ma che poteva avere più gravi conseguenze, questa mattina in piazza san Marco. Un drone con un diametro di circa 50 centimetri, pilotato da un turista, cittadino libanese, privo di qualsiasi autorizzazione, ha urtato la sommità del campanile di San Marco, cadendo poi rovinosamente a terra, senza causare per fortuna danni alle persone che si trovavano in quel momento nell’area marciana.

La polizia locale, intervenuta immediatamente, ha provveduto al sequestro del drone e, dopo una breve indagine, al fermo per identificazione del proprietario e alla conseguente contestazione degli illeciti penali commessi.