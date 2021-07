Venezia, dal primo agosto stop grandi navi: approdi a Marghera

Posted on

Cresce la protesta contro il raduno di Harley Davidson in programma il prossimo fine settimana in Val di Fassa. Per l’assessore altoatesino all’ambiente Michl Laimer, ‘portare un migliaio di motociclisti sui passi di montagna e’ contrario alla filosofia che sta alla base del riconoscimento delle Dolomiti come patrimonio naturale dell’umanita’. Per il futuro, Laimer auspica […]