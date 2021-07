Temporali, grandine, vento e pioggia sferzano il NordEst: dal Garda alle Dolomiti (VIDEO)

Temporali intensi martedì pomeriggio 13 luglio, hanno causato danni anche sul delta del Po e a Valdagno nel vicentino, ma successivamente i problemi maggiori si sono registrati tra Torri del Benaco, Malcesine, Garda, Bardolino e poi a Riva del Garda e Arco. Il vento forte ha provocato la caduta di alberi a Quinto di Treviso, Fontanelle, Sernaglia della Battaglia e nel Veneziano a Mirano ma anche in Friuli Venezia Giulia. Sulle Dolomiti, pioggia e vento forte con neve in quota

NordEst – L’avviso di allerta arancione emesso dalla Protezione Civile per criticità idrogeologica con particolare riferimento alla tenuta delle reti idrauliche e fognarie continuerà nelle prossime ore, per poi trasformarsi in allerta gialla fino a mercoledì.

Danni tra Veneto e Trentino

Sferzate soprattutto la zona del Garda tra Veneto e Trentino ma anche la Marca trevigiana: molti interventi dei vigili del fuoco a Quinto, Casier, Sernaglia, colle Umberto, Arcade, Castelfranco e Mogliano. Danni anche tra Torri del Benaco, Malcesine, Garda, Bardolino e poi a Riva del Garda e Arco.

Colpito duramente il Garda

Particolarmente colpite le zone della valle dei Laghi e dell’alto Garda in Trentino, dove sono stati registrati numerosi danni. Al circolo surf di Torbole, le raffiche di vento hanno divelto alcuni alberi d’alto fusto, oltre ad aver rovesciato le tavole.

Nel Camping Al Cor di Torbole, dove un camper è stato sollevato in aria da una pianta sradicata. Molto spavento, incolumi i campeggiatori. Sempre nell’alto Garda si segnalano almeno due tetti scoperchiati, un’abitazione a Riva del Garda e una scuola media ad Arco. All’interno della scuola si trovavano i bambini di una colonia estiva. Nessuno di loro è rimasto ferito, ma per precauzione sono stati evacuati.

Un albero, si è abbattuta su un’auto a Cavedine. All’interno della vettura c’era una persona, che avrebbe però, fortunatamente, subito solo ferito lievi. Problemi anche a Vigolo Baselga, dove una tettoia è caduta sulla strada, all’altezza dell’attraversamento pedonale.

Pioggia intensa e vento tra le Dolomiti e il Lagorai

Pioggia intensa e torrenti ingrossati anche tra le Dolomiti e il Lagorai dopo il temporale di martedì 13 luglio 2021, fortunatamente senza danni. Nelle immagini di Giacomo Bornancini siamo a Caoria nella valle del Vanoi, ai piedi del Cauriol, nel Trentino orientale.

I danni del maltempo a Torbole