Venezia, 18enne investe e uccide turista. Genitori lo denunciano

Connect on Linked in

Dopo l’incidente, torna a casa e si mette a dormire. Sono stati i genitori a “consegnarlo”. I test: positivo ad alcol e stupefacenti

NordEst – Un ragazzo di 18 anni di Ercaclea, in provincia di Venezia, è in stato di fermo per aver investito e ucciso un turista sloveno di 60 anni alle porte di Eraclea Mare. Dopo l ‘incidente, non sì è fermato per soccorrere il turista travolto, ed è tornato a casa a dormire. Ai genitori ha detto di aver avuto un piccolo incidente da solo con l’auto.

Ma la versione del figlio non aveva convinto i due genitori che hanno così deciso di ripercorrere la strada a ritroso arrivando sul luogo dell’incidente dove i carabinieri stavano già svolgendo i rilievi del caso nel luogo in cui era morto il sessantenne sloveno.

I genitori del ragazzo hanno riferito ai carabinieri la notizia del figlio che si era presentato a casa poco prima con l’auto danneggiata.

I carabinieri si sono così presentati a casa dove il giovane dormiva. Lo hanno fatto vestire e portato in caserma per accertamenti. Sentito il magistrato di turno, il giovane è stato fermato per omicidio stradale e omissione di soccorso.