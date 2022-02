Dolomiti ‘Ski Jazz’ ed ‘Happy Cheese’ riscaldano il carnevale in Trentino

Tornano Dolomiti ski jazz 2022 ed Happy Cheese tra Fiemme, Fassa e Primiero

NordEst – Il Dolomiti Ski Jazz è un incrocio di passioni: quelle per gli sport invernali, per la black music, per la natura alpina. Dove c’è neve, c’è musica, almeno quando si parla di Dolomiti Ski Jazz, festival che porta i suoi concerti nel paradiso degli sciatori: le piste da sci di Val di Fiemme e Fassa, dal 5 al 13 marzo si trasformeranno in teatri a cielo aperto per accogliere i ritmi ‘caldi’ della black music.

Da Canazei a Cavalese: l’edizione numero 24 del “Dolomiti Ski Jazz” si amplia proponendo concerti in ben due valli del Trentino. Fiemme e Fassa mettono a disposizione alcuni dei loro migliori palcoscenici naturali, musei, teatri, pub e chiese per il grande ritorno del festival di musica nera, apprezzato dagli appassionati di note jazz, montagna e sci (e non solo). Una quindicina di concerti punteggia le vallate per nove giorni di neve, cime e armonie gioiose, preludio alla primavera dolomitica.

La particolare edizione 2022 di “Dolomiti Ski Jazz” è resa possibile grazie alla cura del direttore artistico Enrico Tommasini e di musicisti di fama internazionale e alla piena collaborazione tra le ApT di Fiemme e Fassa.

Il programma musicale diurno vede lo svolgimento dei concerti sulle terrazze dei rifugi seguenti: Rifugio Passo Feudo (Predazzo), Rifugio Fuciade (Passo San Pellegrino), Rifugio Zischgalm (Ski Center Latemar – Pampeago), Chalet Caserina (Ski Center Latemar – Pampeago), Rifugio Friedrich August (Col Rodella – Campitello), Rifugio Baita Tonda (Alpe Cermis – Cavalese), Chalet Valbona (Alpe Lusia – Moena), Ciampedie-Catinaccio (Vigo di Fassa).

Le sedi dei concerti serali, invece, sono: Palafiemme (Cavalese), Club La Grenz (Moena), Museo Ladino di Fassa (San Giovanni di Fassa – Sèn Jan), Chiesa parrocchiale di Pera di Fassa, Teatro Marmolada (Canazei), Teatro Navalge (Moena) e i Teatri Comunali di Predazzo e di Tesero.

Il programma di ‘Happy Cheese’

A marzo formaggio protagonista, abbinalo ad una selezione di vini del Trentino, con un ricco calendario di aperitivi che fanno gola e tendenza, il giusto abbinamento per gustare al meglio la buona musica di Dolomiti Ski Jazz, prima, durante o dopo il concerto.

Saranno 12 appuntamenti in 10 date, dal 4 al 25 marzo, tra le più belle piste del Dolomiti Superski, per poi scendere nei piccoli paesi di montagna delle Valli di Fiemme e Fassa fino a San Martino di Castrozza e Primiero.

Molte le novità, a partire dagli ingredienti del territorio, con protagonisti alcune chicche casearie prodotte con il latte di montagna dai Caseifici di valle: dal Trentingrana 36 mesi della Val di Fiemme al Primiero stagionato da latte di malga, passando dal Vajolet della Val di Fassa al Puzzone di Moena DOP stagionato oltre i 10 mesi o al Moena Blu, ma anche stagionature e affinamenti così come vere e proprie novità tutti da scoprire.

Formaggi sapientemente conditi e rielaborati, insieme ad altre eccellenze del territorio, da chef ed artigiani del gusto di rifugi e winebar, in una serie di proposte e finger food ideati per l’occasione, con alcune varianti anche gluten free. Per i più audaci o per chi non si ferma al solo sapore, in alcune date un divertente Cheese quiz conduce appassionati e aspiranti intenditori in una vera e propria esperienza sensoriale alla scoperta delle eccellenze casearie del Gruppo formaggi del Trentino, attraverso una simpatica sfida tra amici o in famiglia. Scopri il programma completo.