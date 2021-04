Covid in Trentino Alto Adige, migliora la situazione: nessun decesso e pochi nuovi contagi

Il totale delle vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, resta fermo così a 1.156. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.575, mentre i guariti sono 69.397 (72 in più). Tornano a salire i ricoveri per Covid in Alto Adige che ora sono 135, rispetto ai 130 di domenica. Mentre sono stabili i numeri in terapia intensiva (16) e nella cliniche private (54), sale di 5 unita (da 60 a 65) il numero di pazienti nei normali reparti ospedalieri.