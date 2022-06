Veicoli a guida autonoma connessi in 5G: test in autostrada tra Italia, Austria e Germania

NordEst – Il progetto 5G-CARMEN, finanziato dalla Commissione Europea e coordinato dalla Fondazione Bruno Kessler, ha presentato oggi i risultati della sperimentazione delle funzioni e dei servizi di guida autonoma e assistita connesse, sviluppate sfruttando la bassa latenza della rete mobile 5G, lungo il tratto autostradale al confine tra Italia e Austria e tra Austria e Germania.

Grazie alla connettività 5G e all’infrastruttura di Edge Computing, messe in campo dagli operatori di rete del Progetto quali TIM, Magenta e Deutsche Telekom, e da partecipanti tecnologici quali Nokia, Qualcomm Technologies, Inc. NEC e INWIT, e grazie alla collaborazione con l’operatore stradale A22 Autostrada del Brennero SpA, le funzioni innovative di automazione del veicolo sfruttano il 5G per estendere le capacità di automazione del veicolo dal livello SAE 2 fino al 4.

I test sono stati condotti non solo all’interno dei confini nazionali, ma in particolare nel tratto di confine tra Italia e Austria e Austria e Germania. Gli scenari transfrontalieri sono impegnativi per il 5G: 5G-CARMEN ha dimostrato una continuità di servizio senza problemi per tutti gli automobilisti che si spostano da un Paese all’altro, garantendo agli utenti il roaming con lo stesso livello di qualità del servizio garantito agli utenti nazionali. Inoltre, la continuità del 5G per le auto che percorrono il corridoio è stata coordinata dalle piattaforme di Edge Computing.