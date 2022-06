Auto tampona camion in coda in A22: morta sul colpo l’infermiera 32enne, Bassma Fatih

Il lutto dei colleghi che la ricordano impegnata in prima linea durante tutto il periodo dell’emergenza covid a Trento

Trento – La giovane infermiera di 32 anni, di origini marocchine, Bassma Fatih, ma residente da tempo in Trentino, a Mezzolombardo, è deceduta la scorsa notte, poco prima delle 2, in un incidente stradale avvenuto in A22 in direzione nord.

Da quanto si apprende, forse per un errore, un colpo di sonno o una distrazione – dal momento che la polizia stradale non ha trovato segni di frenata – la giovane ha tamponato violentemente un mezzo pesante che era fermo in corsia di marcia, in coda assieme ad altri veicoli a causa di un incidente avvenuto poco prima.

“L’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Trento – scrive sui social – in rappresentanza di tutta la professione è vicino alla famiglia, agli amici e conoscenti, a tutto il gruppo professionale della Rianimazione 1 dell’Ospedale di Trento e a tutti quelli che la conoscevano, per la prematura quanto tragica scomparsa della collega Bassma Fatih”.