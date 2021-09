Vanoi, Tragico malore nei pressi di malga Fossernica: perde la vita un escursionista vicentino

L’emergenza è scattata giovedì mattina verso le 10.45. Sul posto anche l’elicottero del Suem di Belluno

Caoria (Trento) – Secondo quanto è stato riferito da alcuni testimoni, è stato un camionista che operava in zona malga Fossernica, a notare nei pressi di una strada forestale nel bosco, l’uomo accasciato a terra.

Immediatamente l’autotrasportatore è sceso al vicino rifugio Refavaie (poco dopo Caoria) – perchè in zona non c’era rete telefonica – e con il supporto del gestore del rifugio, sono stati allertati i soccorsi.

L’elicottero trentino era impegnato fuori zona, quindi è arrivato dal bellunese il velivolo del Suem con i sanitari, che hanno tentato in tutti i modi di rianimare l’escurisonista veneto. Purtroppo però, il malore si è rivelato fatale, per il 70enne vicentino, che era appena arrivato in zona in cerca di funghi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le verifiche del caso. Nel pomeriggio di giovedì, lo sfortunato escursionista è stato trasferito nella cappella mortuaria di Pieve a Transacqua, nel Primiero, dove sono arrivati anche i familiari.