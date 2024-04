Boscaiolo muore schiacciato da un albero

Posted on

Dopo la consegna delle 3.000 firme di protesta, in Consiglio provinciale a Trento, ecco la nota della SAT (Società Alpinisti Tridentini) locale che si dice contraria alla riapertura dell’impianto di Imèr. Il Comitato di Imèr invita tutti a partecipare al sit in di protesta previsto per giovedì alle 15 davanti alla discarica (ritrovo ore 14.45 […]