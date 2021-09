Gimbe: calano nuovi casi in Alto Adige, male vaccini, 59 nuovi positivi a Bolzano

Sono 59 i nuovi casi covid in Alto Adige: 35 tramite 920 tamponi pcr e 24 tramite 5.864 test antigenici. I guariti sono invece 77. Sono stabili i ricoveri ospedalieri: 26 nei normali reparti e 8 in terapia intensiva

Bolzano – E’ in miglioramento la situazione Covid in Trentino Alto Adige, anche se la Provincia di Bolzano resta in coda per quanto riguarda le vaccinazioni. Secondo l’ultimo bollettino Gimbe, a Bolzano calano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (151) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-13,8%) rispetto alla settimana precedente.

Anche a Trento si registra un miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (56) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-27,9%). Sotto soglia di saturazione i posti letto in Alto Adige (in area medica 5% e in terapia intensiva 9%), come anche in Trentino (in area medica 4% e in terapia intensiva 3%).

Meno bene invece la campagna vaccinazioni, soprattutto in Alto Adige, dove – confermandosi fanalino di coda in Italia – appena il 62,2% (69,1% in Trentino e media Italia 71,3%) ha concluso il ciclo vaccinale, a cui aggiungere un 4,4% (5,9% in Trentino e media Italia 4,7%) solo con la prima dose. Male anche gli over 50: a Bolzano il 15,5% e a Trento il 10,2% non ha ricevuto nessuna dose (media Italia 9,9%). Va invece meglio per quanto riguarda la terza dose per gli immunocompromessi: l’Alto Adige con il 7,1% di richiami effettuati è oltre la media nazionale del 6,6%, mentre il Trentino è sotto con appena il 2,5%.