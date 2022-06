Vanoi, nuovo semaforo a Prade lungo la sp 239 per cedimento stradale: divieto di transito ai mezzi oltre i 35 quintali

Addetti e tecnici del Servizio Gestione strade della provincia di Trento, al lavoro venerdì sera in seguito alla segnalazione di un cedimento stradale, nella parte esterna della carreggiata. Verifiche in corso

Prade (Trento) – Tecnici e addetti del Servizio gestione strade della provincia di Trento al lavoro fino a venerdì, in tarda serata, per un cedimento della banchina stradale, al chilometro 3,75 della sp 239 dir all’entrata del paese di Prade, nella valle del Vanoi.

In zona è stato attivato un semaforo con relativo restringimento della sede stradale ed è stato istituito il divieto di transito per i mezzi oltre i 35 quintali. Verifiche sono in corso per stabilire l’entità del dissesto. Per i prossimi giorni, resterà attivo il semaforo con senso unico alternato.

Ricordiamo che in questo periodo rimane sempre chiusa per lavori anche la strada sp 79 che porta al passo del Brocon, sul versante dellla valle del Vanoi.