Comunità di Besenello in lutto dopo la tragedia sull’Ortles: ha perso la vita il 23enne, Sebastiano Battisti

Il giovane alpinista è scivolato da una cresta ed è caduto per diverse centinaia di metri. Stesso tragico destino 15 anni fa per il padre

NordEst – Ancora una tragedia della montagna, questa volta nel gruppo dell’Ortles. La vittima è Sebastiano Battisti, 23 anni di Besenello appassionato di alpinismo e scalate.

Il giovane, era impegnato con un amico su una delle vie alla cima dell’Ortles più impegnative, il canale Minnigerode, a oltre 3.700 metri di quota. Un attimo fatale, per Sebastiano che sarebbe precipitato per centinaia di metri sotto il compagno di scalata, un giovane di Lavarone che impotente, non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi.

A tradirlo la neve, resa friabile e insidiosa dalle alte temperature. Una via impegnativa, nonostante il 23enne fosse molto preparato, abituato a salire in montagna fin da piccolo sulle orme di suo padre. E proprio in montagna, in falesia, morì il papà del ragazzo una quindicina di anni fa. Nel luogo dove il corpo del giovane è precipitato è intervenuta la guardia di finanza, che ha recuperato la salma in elicottero con l’ausilio del soccorso alpino del CAI. Lutto nel paese di Besenello, dal sindaco il cordoglio della comunità alla famiglia.