Primiero, Strada dei formaggi e Apt SMart in Assemblea: riaprono gli impianti con ottime aspettative

Ma non tutte le strutture sono ancora pronte per l’avvio della stagione. Nei giorni scorsi, supermercati pieni e diversi locali turistici ancora chiusi da Rolle a Primiero. Si segnalano notevoli problemi con il personale nel mondo del turismo, ma non solo

Primiero (Trento) – Si è svolta nele scorse settimane, l’Assemblea dei Soci Apt di Primiero e Vanoi. Alla serata erano presenti 51 soci e 9 deleghe, per un totale di 60 votanti, chiamati a discutere i vari punti all’ordine del giorno, tra cui l’esame e l’approvazione del bilancio operativo dell’anno 2021. L’incontro si è aperto con la consueta relazione del presidente di ApT, Antonio Stompanato che ha ringraziato l’intero comparto turistico locale per il lavoro messo in campo in questi ultimi due anni segnati dalla pandemia.

Tra i tanti temi toccati nella relazione, Stompanato si è soffermato sulla nuova ATA Dolomiti, l’Agenzia Territoriale d’Area nata con la nuova legge provinciale sul Turismo che prevede la collaborazione tra le Apt di San Martino di Castrozza, Val di Fiemme e Val di Fassa su alcuni particolari progetti promozionali. Un nuovo organismo inter-ambito che sarà finanziato da ogni singola ApT nella misura di almeno il 10% dell’imposta raccolta in tutti gli ambiti territoriali di cui è costituita la relativa area. Saluto in video invece per l’Assessore provinciale al turismo Roberto Failoni. In merito all’attività, Manuel Corso, direttore Apt, ha esposto quanto fatto in questi mesi con le cifre relative al bilancio aziendale (chiuso con un utile pari a 13.626,00 euro), a cui è seguita la consueta relazione dell’organo di controllo.

Tornano i grandi eventi

Dalla Gran festa del Desmontegar a Primiero alla festa del canederlo di Imèr (3-4 settembre 2022). A questi si aggiunge il Trentino Music festival per Mezzano Romantica e il ritiro dell’Hellas Verona sempre a Mezzano, oltre alla Primiero Dolomiti Marathon (2 luglio 2022) e molte altre competizioni sportive locali. Nel Vanoi da segnalare l’innovativa gara dedicata alle e-bike che si terrà nel suggestivo teatro naturale tra le Dolomiti e il Lagorai il prossimo 24 luglio, “Vanoi E-bike”.

Strada dei formaggi: Cordella riconfermato

L’appuntamento annuale con l’Assemblea dei soci della Strada dei formaggi delle Dolomiti è tornato in presenza, dopo due anni, a Palazzo Scopoli. Prova, questa, di quanto sia prezioso e legittimato il ruolo svolto in questi 16 anni, a servizio del territorio attraverso i suoi quasi 120 associati tra produttori, agriturismi, malghe, rifugi, ristoranti, ricettività, botteghe specializzate, professionisti del gusto, accompagnatori di territorio, ma anche associazioni di categoria, musei, enti locali e APT.

“L’impegno della Strada – ha spiegato il presidente, Pierantonio Cordella nella sua relazione – è stato quello di esserci e di supportare gli operatori, i comitati, le amministrazioni locali ed ApT nel trasformare limiti e difficoltà dettate dalla pandemia in nuove opportunità”. A testimonianza di questo lavoro di ideazione, progettazione e coordinamento, svolto con passione da Dora Tavernaro e Mabel Valle, oltre 100 esperienze aziendali si sono susseguite nel corso del 2021, abbracciando tutte le stagioni a riprova di un turismo legato al food che può abbracciare tutto l’arco dell’anno, coinvolgendo in alcuni momenti anche gli stessi residenti.

Tour in carrozza o con e-bike alla scoperta della filiera casearia, full immersion nella vita dei contadini di montagna, cooking class in location di prestigio, esperienze di fattoria didattica con un elevato coinvolgimento di adulti e bambini, degustazioni narrate e masterclass in contesti caratteristici ed insoliti sono alcuni esempi di come le restrizioni anti Covid abbiano spronato le aziende a mettersi in gioco, realizzando contenuti nuovi che ApT e Trentino Marketing hanno poi sapientemente speso a livello comunicativo. Un’immagine di un territorio che sa rinnovarsi, proponendo esperienze che destano interesse e soddisfazione da parte dei partecipanti e portano il giusto valore economico a sostegno di una sostenibilità non solo ambientale.

Un restyling progettuale che ha interessato anche attività consolidate come le Albeinmalga, con una nuova forma autonoma ed esclusiva, e gli eventi di punta come le quattro Desmontegade che hanno così avuto modo tornare ad animare l’autunno 2021, con un abito diverso, ma fortemente apprezzato da un pubblico meno superficiale. “Un bagaglio che ci porteremo dietro anche ora – ha auspicato il presidente – nel momento in cui siamo pronti a tornare alla dimensione di piazza, ma con una maggior consapevolezza dell’importanza della qualità dell’esperienza e della collaborazione, anche oltre i campanili, come testimonia la prossima edizione del Festival del Puzzone di Moena DOP estesa anche a Soraga e Predazzo”.

Confermato anche l’incarico su Palazzo Scopoli, che si arricchisce di un contenuto importante legato alla mostra di Riccardo Schweizer dove la Strada è stata chiamata dalla Comunità di Primiero a coordinare le attività food collaterali. Parola chiave per presente e futuro è quindi innovazione. In questo quadro si inserisce la riorganizzazione delle Strade del Vino e dei Sapori del Trentino che nel 2023 vedrà la Strada dei formaggi delle Dolomiti parte attiva, insieme alla PAT e agli altri attori del sistema turistico, di un nuovo disegno di governance. A conferma delle intenzioni future l’intervento da remoto dell’Assessore provinciale Roberto Failoni che ha rimarcato piena disponibilità al dialogo nei prossimi mesi per fare una sintesi in merito alla riorganizzazione delle Strade del Vino e dei Sapori del Trentino.

Per garantire una continuità in questo delicato passaggio l’Assemblea ha confermato in toto la composizione di Comitato di Gestione e Collegio dei Revisori per i prossimi 3 anni. Pierantonio Cordella (ricettività e associazioni) ha rinnovato infine la propria disponibilità a mantenere la carica di presidente.