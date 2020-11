Valle del Sarca, base jumper recuperato illeso sullo zoccolo del monte Brento

Un base jumper modenese del 1979, dopo essersi lanciato dal Becco dell’Aquila sul Monte Brento (Dro, Valle del Sarca), ha perso il controllo della vela andando a sbattere sullo zoccolo del monte Brento e finendo su una cengia, fortunatamente illeso

Trento – La chiamata di emergenza è arrivata verso le 11.45. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino meridionale del Soccorso Alpino e Speleologico ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre una squadra della Stazione Riva del Garda raggiungeva la località Gaggiolo per dare eventuale supporto all’equipaggio dell’elisoccorso.

Dopo aver individuato il base jumper, che si trovava a circa tre quarti dello zoccolo del monte Brento e che aveva già provveduto da solo a raccogliere la propria vela, l’elicottero ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso per effettuare il recupero. Il base jumper è stato elitrasportato in piazzola a Gaggiolo e visitato dall’equipe medica: incolume, per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale.