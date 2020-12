Miss Italia 2020 in streaming, il Trentino tifa Cemin, il Veneto Toffanin e il Friuli V.G. Morsanutto: Segui la diretta lunedì 14 dicembre dalle 16

Flavia Cemin, studentessa diciottenne di Fiera di Primiero, è la rappresentante del Trentino Alto Adige all’elezione di Miss Italia 2020

NordEst – Per la prima volta in 80 anni, Roma eleggerà lunedì prossimo Miss Italia in un’edizione completamente diversa rispetto al passato, cioè in un periodo insolito e sotto forma di un casting anziché nella formula classica dello show. Rispettando la situazione di emergenza sanitaria, la patron Patrizia Mirigliani rinuncia poi alla sfilata in passerella delle 23 miss finaliste, rappresentanti di tutte le regioni, che indosseranno abiti appropriati all’evento.

La selezione, che è centrata sul colloquio delle miss con la giuria, sarà presentata da Alessandro Greco, come segno di continuità dopo la conduzione di un anno fa su Raiuno, affiancato da Margherita Praticò, presentatrice delle selezioni di Miss Italia nel Lazio. Greco, personaggio amato dal pubblico televisivo, interpreta la sua presenza come un atto di amicizia e di solidarietà con Miss Italia che, nonostante tutto, non si è fermata.

Il casting, con il patrocinio della Regione Lazio, è in programma, nello Spazio Rossellini, mentre il Quartier generale della manifestazione ha sede nello “Splendide Royal Hotel”. L’organizzazione è curata e gestita per gli aspetti organizzativi e logistici dalla società “Delta Events”, esclusivista di Miss Italia per le regioni Lazio e Umbria.

La trasmissione in streaming

Lunedì 14 Dicembre, a partire dalle ore 16:00, la finale di Miss Italia 2020 sarà trasmessa in streaming sui canali digitali del concorso: sito web, Facebook, Youtube. In particolare, su Facebook, la diretta sarà duplicata da diversi partner che effettueranno un cross-posting. L’elezione finale è prevista verso le 17:15.



La giuria

Sceglierà Miss Italia 2020, selezionando, tra le 23 candidate, le prime tre della classifica. Per la prima volta dopo oltre 30 anni non si ricorre al Televoto in alcuna fase del casting. I nomi dei giurati:

Paolo Conticini, attore; presidente

Roberta Bruzzone, Psicologa Forense e Criminologa

Manila Nazzaro, Miss Italia 1999

Akash Kumar, modello

Tiziana Luxardo, fotografa

Raoul D’Alessio, medico specialista in Ortodonzia, studioso di riabilitazione estetica.

Maddalena Cialdella, psicoterapeuta

Segui la diretta social

Dalle 16 (l’elezione è prevista alle 17.15), le fasi finali di Miss Italia 2020 saranno trasmesse in streaming sui canali digitali del concorso: sito web, Facebook, Youtube (www.missitalia.it/, www.facebook.com/missitalia/, https://www.youtube.com/user/missitalia).

“Miss Italia 2020 dovrebbe essere una ragazza semplice, educata, simpatica, con un bel sorriso”, spiega Conticini. “La sua gentilezza ci permetterà di dimenticare il buio da cui cerchiamo di uscire e ci incoraggerà ad avviarci verso giornate diverse e migliori”.

Le finaliste

Le 23 candidate al titolo di Miss Italia 2020 sono quasi tutte studentesse; alcune contemporaneamente lavorano, come è il caso di Miss Campania e Miss Basilicata, altre hanno impegni saltuari: Miss Sardegna si definisce “modella freelance e babysitter stagionale”.

Metà delle ragazze sono studentesse universitarie e una, Miss Romagna, è laureata in Ingegneria informatica. Miss Piemonte è Social Media Manager, ma la maggior parte ha dimestichezza con i nuovi strumenti della tecnologia. “Sono figlie del nostro tempo – osserva la psicologa Maddalena Cialdella – e in un’edizione social di Miss Italia come quella in corso si sono trovate nel loro ambiente naturale. Del resto anche i loro modelli di riferimento sono cambiati. Un tempo citavano la mamma, ora indicano Chiara Ferragni e le blogger più note”.

La ragazza più giovane, Miss Umbria, ha 18 anni, compiuti un mese fa, in tempo per partecipare a Miss Italia (l’età massima è invece di 30 anni). Anche Miss Molise, Miss Roma e Miss Lazio hanno 18 anni. La più alta (1,82) è Miss Calabria; la più bassa, Miss Molise (1,65). Varie le discipline sportive che vedono impegnate le miss: due tirano di boxe: Miss Basilicata e Miss Molise. Miss Puglia, 19 anni, ha già sfilato a Miss Italia, fuori concorso, a 14 anni. Per lei, quindi, emozione doppia. CONOSCI LE 23 CANDIDATE

Il Trentino Alto Adige tifa Flavia Cemin

La scelta l’ha fatta la commissione tecnica che ha visionato i filmati on line inviati dalle ragazze di tutta Italia. Flavia Cemin, 18 anni, studentessa di Fiera di Primiero in Trentino, eletta Miss Trentino Alto Adige 2020 è una studentessa di scienze infermieristiche. Le finaliste si sono radunate sabato 12 dicembre nell’Hotel Splendide Royal di Porta Pinciana, a pochi passi da via Veneto, loro quartier generale nelle tre giornate romane, in attesa del grande finale di lunedì 14 dicembre sul web.

MARTA MORSANUTTO – MISS FRIULI VENEZIA GIULIA

È nata il 14/5/2000 a Latisana (UD) e risiede a Ronchis (UD). Alta 1,73, ha occhi marroni e capelli castani. Ha il diploma di maturità linguistica e frequenta l’Accademia BCM, la Scuola Europea di Estetica di Milano, per diventare Make-Up Artist. FRANCESCA TOFFANIN – MISS VENETO È nata a Este (PD) il 10/5//1999 e risiede a Baone (PD). Alta 1,69, ha occhi marroni e capelli biondi. Ha il diploma Socio-Sanitario, lavora come speaker radiofonica e studia per prepararsi all’esame universitario. Vorrebbe laurearsi, affermarsi nella moda e diventare una “Miss Italia alternativa”. Partecipa al concorso “perché a 21 anni – dice – devo avere l’audacia della speranza, la voglia di sognare e di impegnarmi per un futuro migliore, che si potrà realizzare solamente ora, mettendomi in gioco, come ho specificato nel mio video di presentazione”.