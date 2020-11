Covid, Giovani e società sportive: ecco come stanno affrontando questo periodo Us Primiero, Us Vanoi e Gs Pavione (VIDEO)

Le interviste ai responsabili delle società sportive del Primiero Vanoi, nel nuovo Tg della Comunità di Primiero in onda ogni giorno alle 13 e alle 19 sul canale 604 TNN

Primiero (Trento) – Giovani e sport, in un periodo di limitazioni e chiusure. Come stanno affrontando le società sportive locali, questa situazione?

Nei giorni dedicati al dibattito sulla riapertura degli impianti da sci, abbiamo incontrato i protagonisti dello sport locale, per capire quali sono gli eventi confermati nel 2021 e le attività ancora in corso. Molta l’incertezza per tutti e in ogni disciplina.

Vi proponiamo le interviste a Luigi Zanetel (Us Primiero), Tiziana Tavernaro (Us Vanoi) e Adriano Bettega (Gs Pavione).

In questa edizione del Tg di Primiero: le iniziative della Comunità di Primiero per ricordare l’artista locale, Riccardo Schweizer ma anche l’innovativa azienda di Mezzano Appli-Bett che stampa dispositivi di protezione anti – covid in 3d. In onda ogni giorno alle 13 e alle 19 sul canale 604 TNN.