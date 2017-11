Val di Sole e Rendena, FlixBus lancia i primi collegamenti ‘low cost’ verso la Lombardia

Connect on Linked in

Inaugurati collegamenti stagionali diretti tra nove località in Val di Sole e Val Rendena e i principali centri della Lombardia. FlixBus è l’opzione ideale anche per raggiungere i Mercatini di Natale di Trento e Rovereto con Wi-Fi, prese elettriche e toilette a bordo

NordEst – A pochi mesi dall’espansione estiva che ha portato all’incremento delle connessioni da Trento e Rovereto, il gruppo attiva per l’inverno 2017-18 i primi collegamenti diretti tra la Val di Sole e la Val Rendena e città lombarde come Milano, Bergamo, Brescia, per facilitare lo spostamento di sciatori e snowboarder verso alcune delle più rinomate piste del Trentino e offrire allo stesso tempo a chi parte dalle Valli una soluzione di mobilità economica e confortevole per viaggiare verso la Lombardia.

Precisamente, a partire dal Ponte dell’Immacolata gli autobus verdi arriveranno a Campo Carlo Magno, Folgarida, Dimaro, Mezzana, Pellizzano e al Passo del Tonale, in Val di Sole, e a Pinzolo, Carisolo e Madonna di Campiglio, in Val Rendena. Tutte queste località saranno collegate, oltre che con Milano, Bergamo e Brescia, anche con Agrate Brianza, Cavenago di Brianza, Capriate e Dalmine, per consentire anche ai turisti in partenza dalla Brianza e dalla provincia bergamasca di raggiungere le piste da sci con facilità.

Le corse saranno operative ogni weekend fino ai primi giorni di aprile, aumentando la frequenza in corrispondenza delle vacanze natalizie per garantire ogni giorno un collegamento diretto ed efficace tra la Lombardia e le due valli nel periodo di maggiore affluenza. A bordo degli autobus che effettueranno il collegamento, sarà inoltre possibile trasportare gratuitamente l’attrezzatura da sci.

Del recente incremento delle connessioni con il Trentino beneficeranno inoltre i passeggeri che alle piste innevate preferiscono una passeggiata tra le calde atmosfere dei tradizionali mercatini di Natale: sia per chi arriva dall’Italia, partendo dai maggiori centri del Paese come Roma, Milano e Torino o da città a medio raggio come Mantova e Verona, sia per chi si muove dall’estero, partendo da Innsbruck, Monaco di Baviera o Vienna.