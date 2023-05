Val Passiria, cede l’altalena in una scuola: bambino grave. In val di Ledro operaio cade da impalcatura

E’ accaduto alla primaria di Moso in Passiria

Bolzano – Il piccolo di 8 anni sarebbe stato scaraventato al suolo, forse per un cedimento strutturale della trave portante. Elitrasportato all’ospedale di Bolzano, è in condizioni critiche. Il piccolo, si è ferito gravemente cadendo al suolo durante una pausa delle lezioni. Secondo le prime informazioni la trave portante dell’altalena si sarebbe spezzata all’improvviso. Sul posto è intervenuto l’elicottero di soccorso Pelikan 1 con i sanitari altoatesini, per i primi soccorsi.

Operaio ferito a Ledro

Trento – Grave infortunio sul lavoro a Mezzolago di Ledro. Un operaio di 31 anni è caduto da una impalcatura da un’altezza di quattro metri circa mentre lavorava da solo nel cantiere di una casa in ristrutturazione. A dare l’allarme sono stati i colleghi dell’uomo. Sul posto dell’inicidente, oltre ai Carabinieri di Ledro e ai vigili del fuoco volontari Alto Garda e Ledro, anche gli ispettori della Uopsal per chiarire quanto accaduto.