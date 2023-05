Posted on

Il Paese più felice del mondo? Per l’Onu è la Danimarca, Italia solo 50esima. Per trovare la vera felicità bisogna trasferirsi in Danimarca. Secondo il rapporto 2016 ‘World Happiness’, il Paese scandinavo si posiziona infatti al primo posto della classifica redatta in occasione della Giornata Mondiale della Felicità delle Nazioni Unite, che ricorre il 20 […]