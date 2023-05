Bolzano, orso danneggia un’auto parcheggiata a Fiè allo Sciliar: si riapre dibattito, avviata raccolta firme

La vettura ricoperta di graffi e zampate

Bolzano – Entra nel vivo anche in Alto Adige la discussione sulla presenza di orso e lupo. Mercoledì notte un orso ha danneggiato un’auto parcheggiata al maso Oberberglerhof a Novale di Fiè, ai piedi dello Sciliar, riempendola di graffi e zampate, evidentemente nel tentativo di seguire la traccia di un animale e accedere al vano motore. L’ufficio caccia e pesca ha rilevato tracce di dna del plantigrado che ora saranno sequenziate.

Sepp Noggler della Svp annuncia di aver depositato in consiglio provinciale un disegno di legge che consentirà il cosiddetto prelievo, ovvero l’abbattimento, di esemplari problematici.

“La politica ha creato le condizioni per la diffusione indiscriminata di lupi e orsi e ora la politica dovrebbe anche trovare una soluzione”, commenta la consigliera provinciale dei Freiheitlichen Ulli Mair, rilanciando una petizione online contro la presenza di orso e lupo in Alto Adige. Mair invita a sostenere la petizione online: “Lupo e Orso non appartengono a questo posto! ( Firma ORA: https://www.change.org/StoppWolfundBaer) che è stato recentemente avviato.