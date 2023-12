Val di Non, tre arresti per maltrattamenti in 10 giorni

Esecuzione dei provvedimenti del Gip per codice rosso

Cles (Trento) – A partire dallo scorso 23 novembre, sono tre le persone arrestate in valle di Non dai carabinieri di Cles per maltrattamenti in famiglia, in esecuzione di provvedimenti restrittivi emessi dal Gip di Trento su richiesta della Procura della Repubblica. In dieci giorni – informa l’arma – sono state attivate le procedure di codice rosso a difesa di tre nuclei famigliari, con l’arresto di tre uomini autori di maltrattamenti nei Comuni di Cles, Borgo d’Anaunia e Predaia. Nello specifico, a Cles è stato arrestato un operaio 52enne nei cui confronti erano scattate le manette già lo scorso anno, in quanto responsabile di maltrattamenti verso l’anziana madre alla quale chiedeva frequentemente soldi anche con minacce gravi e violenze psicologiche.

In breve

Sequestrata la discarica a Stavel di Vermiglio. Indagati i 4 sindaci che hanno consentito apertura e gestione. I carabinieri del Noe hanno effettuato il sequestro preventivo della discarica comunale di inerti in località Stavel di Vermiglio, in esecuzione del decreto emesso dal Gip di Trento su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini – si apprende – sono state avviate alla fine del 2021, a seguito dell’accertamento della mancata adozione delle procedure di verifica e controllo dei rifiuti in ingresso nella discarica da parte del gestore, con il sequestro di una prima area per verificare il rispetto delle procedure tecnico-amministrative. Dagli accertamenti condotti dai militari è emerso che l’intera discarica, aperta nel 2003, non è conforme a quanto previsto dalle norme di settore, sia per quanto riguarda la realizzazione, sia nella coltivazione e chiusura. La Procura ne ha quindi chiesto il sequestro e ha iscritto nel registro degli indagati i quattro sindaci che, dal 2003 ad oggi, hanno consentito l’apertura e la gestione abusiva del sito, assieme al responsabile tecnico della discarica.