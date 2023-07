Lutto in Val di Non: giovane 16enne muore dopo l’incidente in bici

Le condizioni di Alessandro Zuech erano sembrate subito gravissime. L’incidente in bicicletta, contro un albero, martedì 18 luglio

Brez (Trento) – E’ deceduto il ragazzino di 16 anni, che martedì scorso a Brez si era schiantato contro un albero contro la sua bici elettrica. Alessandro Zuech, stava tornando a casa dopo aver trascorso la mattinata alla Famiglia cooperativa di Fondo, dove lavora come stagionale.

Superata la frazione di Vasio, il giovane aveva perso il controllo della bici, finendo contro un albero. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. L’allarme era stato lanciato da un automobilista di passaggio. I carabinieri della compagnia di Cles non hanno rilevato responsabilità da parte di terzi. Alessandro era stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento in terapia intensiva. Nella giornata di venerdì il tragico decesso.

In breve

Corte dei conti, nessun danno alla Provincia per il noleggio di un elicottero. Assolti il presidente Fugatti e i dirigenti Ivo Erler e Gianfranco Cesarini Sforza per la sostituzione dell’apparecchio distrutto a Nambino. La richiesta di risarcimento era di 6 milioni di euro.

La Procura di Trento ha aperto un fascicolo contro ignoti con le ipotesi di inquinamento e disastro ambientale in merito ai lavori per la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento. Il procuratore Sandro Raimondi e il pubblico ministero Davide Ognibene hanno affidato le verifiche ai carabinieri del Nucleo operativo ecologico e ai tecnici dell’Agenzia provinciale per l’ambiente.