Val Badia, Cristian Marchionni, 50 anni abruzzese, muore durante un’escursione alla grotta della neve

Un turista abruzzese di 50 anni, Cristian Marchionni, è morto stamane nei pressi della grotta della neve, popolare attrazione turistica della val Badia, nel comune di La Valle

Val Badia (Bolzano) – L’escursionista è precipitato per molti metri dal sentiero nei pressi della grotta ed è finito nella cavità, ferendosi gravemente. L’Aiut Alpin, giunto sul posto, ha trovato Marchionni ancora in vita, seppur molto debole.

Il turista, di professione parrucchiere ed originario di Avezzano, è stato rianimato in un primo momento all’interno della grotta, per poi essere sollevato con il verricello fuori, inutile ogni tentativo dei sanitari di salvargli la vita.

La grotta della neve è una della attrazioni più note della val Badia, situata ai piedi della Cima Dieci. Una passeggiata giudicata “facile e alla portata di tutti” dall’ente turistico locale. Il nome, grotta della neve, si deve a un fenomeno atmosferico conosciuto come “camino inverso” che fa in modo che d’estate si crei una larga e lunga cavità fra la roccia e uno spesso strato di neve ghiacciata