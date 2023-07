Effetto Vaia dal Trentino Alto Adige al Bellunese e in Friuli fino al Tirolo. Carezza: alberi sradicati travolgono cabinovia

Si contano i danni dopo l’intensa onda di maltempo che ha interessato Slovenia, Friuli V.G., Bellunese e Trentino Alto Adige fino al Tirolo. Zaia firma lo stato di emergenza

NordEst – La Protezione civile è dovuta intervenire martedì sera alla stazione di Brennero. In seguito alla tempesta di vento che ha devastato il Tirolo austriaco, alcuni alberi caduti sulla linea ferroviaria hanno provocato l’interruzione di corrente e il blocco dei treni. Tre treni passeggeri con un migliaio di persone a bordo sono stati fermati al confine. La Croce bianca di Vipiteno e il personale della Protezione civile hanno assistito i viaggiatori, distribuendo acqua potabile. In tarda serata, grazie alla riapertura di un binario sul versante austriaco, i convogli hanno potuto gradualmente riprendere il viaggio. La situazione è tornata lentamente alla normalità nel corso della mattinata.

Alberi sulla funivia a Carezza

Alla conta dei danni del maltempo si aggiungono quelli causati alla cabinovia Laurin 1, nel comprensorio di Carezza, travolta ieri pomeriggio dagli alberi sradicati dalla forza del vento. Fortunatamente non si registrano danni alle persone perché al momento non c’erano passeggeri in cabina. La funivia resterà chiusa per almeno un paio di giorni, dicono alla stazione di valle, in attesa delle verifiche tecniche per il ripristino della linea. Nelle foto, gli alberi caduti sulla cabinovia Laurin 1 a Carezza, nel pomeriggio di martedì. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

4500 fulmini

Proseguono intanto i lavori per la rimozione dei danni causati dal maltempo di martedì. Mercoledì mattina risultavano ancora chiuse la linea ferroviaria della Val Pusteria nel tratto tra Brunico e San Candido, la funicolare della Mendola e il trenino del Renon nel tratto tra Soprabolzano e Santa Maria Assunta. Problemi anche sulle strade di passo Costalunga, passo Lavazè e monte Pircher. Nel corso della perturbazione sono stati conteggiati 4.500 fulmini, il secondo valore di sempre dall’inizio delle misurazioni nel 2010.

La situazione in Trentino

Particolarmente colpite le valli di Fiemme e Fassa. A Moena, le forti raffiche di vento hanno danneggiato cinque tetti e il campo sportivo, così come il Genoa Village, dove è in ritiro la squadra del capoluogo ligure. Pompieri al lavoro anche questa mattina, per liberare una trentina di veicoli sepolti da rami e alberi abbattuti. Le forti raffiche di vento, oltre a provocare diversi schianti di alberi, hanno causato il blocco per alcune ore dell’impianto di risalita da Predazzo al Latemar: 50 le persone a bordo, ma l’emergenza è rientrata nella prima serata, quando si è potuto riattivare la linea.

In Valsugana grande spavento ma nessuna conseguenza a Caldonazzo per i turisti sorpresi dalla tempesta in mezzo al lago, e per la copertura di lamiera del Lido divelta dal vento. Vento che nel Primiero a Tonadico, ha danneggiato il tetto di un magazzino Acsm in zona Castelpietra e rallentato per ore la viabilità sul passo Rolle.

Si stanno risolvendo i problemi che hanno interrotto la viabilità di alcune strade provinciali. I forti temporali di ieri hanno causato la caduta di diverse piante e di materiali che si sono riversati sulle sedi stradali di alcune arterie provinciali. Nella tarda mattina hanno riaperto al traffico SS 50 del Grappa e passo Rolle, dal km 102 al km 106 in località Forte Buso, nel comune di Predazzo, così come la SS 346 del passo San Pellegrino.

In breve

