Debutta il Cammino tra le meravigliose Colline di Valdobbiadene: 51 chilometri in quattro tappe (PERCORSI)

Posted on

Dal bollettino del 20 agosto in Alto Adige, 1 decesso, in quarantena 2.329 persone, 316 i guariti. In provincia di Trento 322 nuovi contagi, 73 pazienti covid in ospedale Trento/Bolzano – Il bollettino covid riferito al Trentino riporta 322 nuovi contagi, mentre i pazienti ricoverati sono 73 di cui 1 in rianimazione. Ieri infatti ci […]