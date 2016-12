Meteo Dolomiti, ancora niente neve fino a Santa Lucia

MeteoTrento.it conferma l’assenza di precipitazioni (niente pioggia o neve) almeno fino al periodo prossimo a Santa Lucia (13 dicembre)

Nordest - In quota, secondo le previsioni di Mauro Cagol per meteotrento.it, dopo il nuovo rialzo delle temperature, fino a venerdì, si torna nella norma stagionale il 3,4,5 e 6 dicembre. Sempre in quota dal 7 dicembre in poi di nuovo repentino aumento termico e culmine del caldo anomalo fino al 10 dicembre.

Nei fondovalle e nelle vallate in genere, con notti serene e senza vento (la maggior parte di quelle che ci attendono), minime sempre rigide (ovviamente meno rigide in caso di innocua copertura nuvolosa notturna). Massime nelle valli nella norma o, tendenzialmente, un po’ superiori ad essa.

Tranne saltuari passaggi nuvolosi di nubi medio-alte, il cielo si presenterà frequentemente azzurro e il sole potrà mitigare il freddo delle prime ore del giorno.

Meteo in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli