Vaccini: Zaia, ci muoviamo per trovarli sul mercato. AstraZeneca, Aifa: “Sì anche a over 55”

Zaia: ragioniamo su comparti imprenditoriali ‘covid free’

NordEst – “Ci stiamo muovendo per vedere se sul mercato possiamo trovare altri vaccini”. Lo spiega il Presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando che ritiene la cosa “legittima” se fatta nel rispetto delle regole. “E’ altrettanto legittimo – cominciare a ragionare sui comparti ‘covid free’: noi dobbiamo essere i primi con le nostre imprese”.

Sono 621 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 2 febbraio. Si registrano altri 76 morti, come reso noto dal presidente della Regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 39.304 tamponi, per un incidenza tra tamponi e positivi di 1,58%.

In ospedale sono 2.128 i pazienti ancora ricoverati a causa del coronavirus: 1.906 in area non critica (-57 rispetto a ieri) e 222 in terapia intensiva (-25). Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza sale a 9.046. Sull’alto numero di vittime nelle ultime 24 ore, Zaia ha precisato che questo è anche dovuto “al recupero dell’aggiornamento on line dei decessi” del fine settimana “che come ogni martedì si può considerare ultimato”. I dimessi/guariti sono 14.462.