Covid, 5 morti e 639 nuovi casi positivi in Alto Adige. Kompatscher: “Sforzo di tutti o lockdown”

I nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore dall’Azienda sanitaria provinciale sono 639: di questi 132 sono stati rilevati sulla base di 1.992 tamponi pcr (676 dei quali nuovi test) e 507 sulla base di 7.159 test antigenici.

Restano stabili i ricoveri. I pazienti Covid 19 assistiti nelle terapie intensive sono 34, nei normali reparti ospedalieri 233, nelle strutture private convenzionate 159 (2 in più rispetto ad ieri) e in isolamento nella struttura di Colle Isarco 16.