Ulss1 Dolomiti, ripresa attività ambulatoriali: 15.500 prestazioni sospese, ecco come prenotarsi

Posted on

Voleva prendere aereo per Sicilia Venezia – Un uomo ha invaso la pista dell’aeroporto ‘Marco Polo’ di Venezia nel tentativo di imbarcarsi in un aereo diretto in Sicilia. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe oltrepassato il check-in raggiungendo una porta che gli ha consentito di accedere alla pista eludendo in un primo momento i controlli di […]