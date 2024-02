Ministro Urso in Trentino: “NordEst virtuoso su impresa e volontariato”

“Capitale europea è segnale importante per sistema Italia”

Trento – “Il tessuto sociale ed economico del Nord Est italiano riesce ad essere virtuoso sia sulle capacità di impresa, con oltre quattro milioni di Pmi, sia sul piano de volontariato. È come se la stessa persona sentisse il bisogno di fare del bene, per sé stessa e la sua famiglia, creando un’impresa, ma anche per tutti gli altri, attraverso il volontariato”. Così il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un incontro organizzato alla Camera di commercio di Trento. “Il fatto che Trento sia capitale europea del volontariato è un segnale importante per il sistema Italia, anche per il sistema produttivo”, ha aggiunto Urso.

Fugatti: “Trentino pronto ad affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile”

“È un segnale di vicinanza alla nostra comunità la presenza del ministro Urso”, ha esordito il presidente Fugatti ricordando che solo ieri era a Trento il viceministro Rixi per un importante aggiornamento sui progetti di interramento della linea ferroviaria, che consentirà di ridisegnare il capoluogo, nonché della circonvallazione.

“Il presidente della Camera di Commercio, Bort ha toccato alcuni temi importanti. Uno di questi è quello dell’Intelligenza Artificiale. Eravamo alla borsa di Milano l’altro giorno, assieme al presidente e ai vertici di Fbk, per presentare il piano di mandato della Fondazione Bruno Kessler, fiore all’occhiello del mondo della ricerca trentino, nazionale e internazionale. Il tema affrontato è stato proprio quello dell’IA, delle sue potenzialità e della necessità di conoscerne le caratteristiche. Per il sistema trentino essere presente alla Borsa di Milano è stato un momento importante, di valore”.

Ricordando la presenza in sala dei rappresentanti delle varie espressioni del mondo economico trentino, il governatore ha citato le potenzialità di tutti i settori, turistico, commerciale, artigianale, industriale, agricolo, senza dimenticare quel modello economico peculiare del nostro territorio, qual è la cooperazione, che pone al centro anche il tema del volontariato: “Proprio domani – ha ricordato Fugatti – il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sarà a Trento, per celebrare il suo ruolo di Capitale europea ed italiana del volontariato per il 2024”.

“Sono giorni importanti sotto il profilo dei nostri rapporti con le istituzioni nazionali – ha concluso il presidente della Provincia – perché seppur piccolo territorio, abbiamo una grande vocazione autonomista e l’ambizione di provare a seguire alcuni percorsi con forte spirito innovativo: questo riusciamo a farlo anche grazie al nostro sistema economico. Siamo poi in una fase particolare, di confronto con il mondo economico e con i sindacati, stiamo infatti ragionando sulle potenzialità future del Trentino, pur nella difficoltà di questo peculiare momento storico, legato alla congiuntura internazionale; in questo senso il sistema Italia, rispetto ad altri Paesi, sta avendo numeri importanti di crescita. Un sistema nel quale il Trentino è posizionato a livello del Nord Est, con numeri importanti. Vogliamo infine continuare ad affrontare il tema delle innovazioni e della capacità di crescere con spirito costruttivo; in questo senso il contributo che lei vorrà portare sarà prezioso”.

In breve

Tumore alla prostata: premiato l’ospedale Santa Chiara

Formazione specialistica dei laureati non medici: approvato il Protocollo

Una festa con molti campioni per gli 83 anni di Franco Nones

Folgariaski, nuova telecabina per lo sviluppo dell’Alpe Cimbra