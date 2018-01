Università Trento: 55 milioni di euro assegnati dall’Anvur

Connect on Linked in

Trento – Un finanziamento di circa 55 milioni di euro è stato assegnato all’Università di Trento nell’ambito dell’azione ‘Dipartimenti di eccellenza’, prevista dalla legge di stabilità 2017. Il finanziamento è di cinque anni per 8 dei 10 Dipartimenti, dopo che il Ministero dell’istruzione, università e ricerca ha pubblicato l’esito del processo di valutazione dei 180 dipartimenti di eccellenza a livello nazionale per il periodo 2018-22 da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur).

Le risorse saranno utilizzate per il 70% (circa 35 milioni di euro) per il reclutamento di personale, in tutto una quarantina di persone, 4 o 5 per ciascun Dipartimento tra ricercatori e docenti, anche di ruolo con contratti a tempo indeterminato. Il resto dei fondi ministeriali serviranno per attrezzature e infrastrutture.

“Considerate le nostre dimensioni – commenta il rettore, Paolo Collini – a quanto ci risulta siamo l’Università con la più alta percentuale di dipartimenti di eccellenza riconosciuti dal finanziamento”. È il segno – aggiunge Collini – di un ateneo che non solo viene da lontano con la qualità di ciò che fa ma anche capace di costruire un futuro molto ambizioso per cui ora abbiamo anche risorse importanti da investire”.

“Si tratta di un risultato davvero straordinario. Le istituzioni dell’Autonomia hanno sempre creduto nelle potenzialità della nostra Università, sostenendola con un importante finanziamento annuale che negli ultimi anni si è attestato attorno ai 112 milioni di euro”, sottolinea il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi.