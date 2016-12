Un impianto fotovoltaico per i campi del Chievo Verona

Consentirà la copertura del 20% del fabbisogno elettrico del nuovo centro sportivo Bottagisio

Verona – Un impianto fotovoltaico da 75 kW per il nuovo centro sportivo Bottagisio del ChievoVerona che consentirà la copertura del 20% del fabbisogno elettrico del centro grazie alla collaborazione con Finint Investments Sgr che ha realizzato presso il nuovo centro sportivo una copertura ‘solare’ delle tribune.

La pensilina fotovoltaica produrrà oltre 80.000 kWh/anno e andrà a supportare i consumi elettrici del centro sportivo che, avvalendosi di impianti a pompa di calore per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti, necessita costantemente di energia elettrica per i propri utilizzi.

“La sostenibilità di tale tipologia di intervento – spiega Alessandro Carlesso, senior found manager di Finint Investments Sgr – dipende dalla capacità dell’impianto di generare un risparmio economico capace di ripagare i costi dell’investimento, trovandoci in un contesto normativo che non prevede meccanismi incentivanti in tal senso”.