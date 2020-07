Turismo: Apt trentine lanciano l’autocertificazione digitale

Trento – Quattro Aziende per il turismo trentine, che rappresentano oltre 500 strutture per oltre 35.000 posti letto, hanno trovato il modo di rendere l’autocertificazione più facile e sicura.

Uno strumento in più per favorire la ripartenza post pandemia. Dolomiti Paganella, Sole, Fiemme e Alpe Cimbra, in collaborazione alla Società It Data, hanno sviluppato un sistema in grado di gestire l’autocertificazione Covid-19 in formato digitale, disponibile nel sito autocerti.it. I turisti, infatti, devono auto certificare il proprio stato di salute quando arrivano in una struttura ricettiva o di non aver viaggiato in Paesi a rischio.