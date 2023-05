Tunnel Totoga chiuso mercoledì 24 maggio 2023 dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17, deviazione via passo Gobbera

Nuova chiusura della galleria che collega Imèr con Lausen, per lavori di pulizia, a cura del Servizio Gestione Strade

Primiero/Vanoi (Trento) – Il Servizio Gestione Strade dela Provincia di Trento informa che per interventi di pulizia all’interno del tunnel Totoga, nella giornata di mercoledì 24 maggio 2023, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (esclusi mezzi di emergenza) negli orari dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Deviazioni al traffico indicate in zona, via passo Gobbera.