Assegnati 664 milioni di euro al servizio sanitario trentino

Zaia: “Svolta scientifica e omaggio alle donne venete in occasione dell’8 marzo” Venezia – La sanità veneta lancia una nuova battaglia preventiva per combattere l’insorgenza del tumore alla cervice dell’utero e, nell’ambito del tradizionale “pap test”, introduce la ricerca del Papilloma Virus (Virus HPV) come test di screening. Si parte ad aprile, ed in tre anni, […]