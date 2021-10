Tunnel Totoga chiuso per incidente venerdì sera: scontro auto furgone tra Imèr e Canal San Bovo

Due persone trasferite in codice giallo al Santa Maria del Prato di Feltre. Sul posto sono intervenuti verso le 21, i Carabinieri di Primiero e Canal San Bovo, i Vigili del fuoco di Imèr e del Vanoi. Galleria chiusa dalle ore 21 per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi

Primiero/Vanoi (Trento) – Tunnel del Totoga chiuso vernerdì sera dopo le 21 per un incidente tra un furgone e un’auto. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, una golf si è scontrata con un furgone volkswagen, nella curva finale del tunnel Totoga, che da Imèr porta a Canal San Bovo, poco prima dell’uscita sul versante del Vanoi.

Fortunatamente l’incidente è avvenuto in un momento in cui nessuna auto stava percorrendo la galleria nei due sensi, altrimenti le conseguenze sarebero state molto più gravi. Secondo le prime verifiche, la golf condotta da un 30enne procedeva in direzione Canal San Bovo, mentre il furgone guidato da una 44enne, scendeva in direzione Primiero. L’impatto è avvenuto in curva. Dopo l’urto con la vettura, il furgone avrebbe sbandato più volte, finendo la sua corsa centinaia di metri più avanti e perdendo le ruote posteriori.

Due feriti non gravi

Due le persone della zona, rimaste ferite: una donna di 44 anni e un uomo di 30, trasferiti in codice giallo – non gravi – all’ospedale di Feltre. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Primiero e Canal San Bovo, i Vigili del fuoco di Imèr e del Vanoi, i sanitari del 118 con l’auto sanitaria e due ambulanze.

Traffico deviato sul passo Gobbera

Galleria chiusa dalle ore 21 per permettere i rilievi e la rimozione dei mezzi. Intervento non facile per i soccorritori, complicato dalla difficoltà di comunicazione all’interno del tunnel che collega Imèr a Canal San Bovo. In tarda serata la circolazione è tornata nuovamente alla normalità, dopo la rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale, da parte del Servizio gestione strade della Provincia.