Addio a Ferruccio Bressanini, funerale a Scurelle in forma privata

Posted on

Dall’appello dell’Università Ca’ Foscari al numero 45500 della Protezione civile, fino alla raccolta promossa dalla Caritas e della SIAE per i libri NordEst – Dopo l’emergenza maltempo di queste ore a Venezia, è scattata la corsa alla solidarietà per aiutare le popolazioni colpite. Ecco alcuni canali per contribuire: Contributi alla Caritas Veneziana per il sostegno […]