Tunnel Totoga, attenzione alla chiusura da lunedì 7 febbraio a sabato 12 febbraio 2022 dalle 21 alle 5

Galleria chiusa tra Imèr e Vanoi, in entrambe le direzioni, per interventi sull’impianto elettrico. Deviazione via passo Gobbera per raggiungere la valle del Vanoi

Imèr/Canal San Bovo (Trento) – Nuova chiusura notturna del tunnel Totoga per interventi sull’impianto elettrico. E’ quanto comunica il Servizio Gestione strade della Provincia. E’ previsto il divieto di transito causa lavori nella galleria Totoga tra Canal San Bovo e Imèr in entrambe le direzioni dal 7 febbraio al 12 febbraio 2022 nella fascia oraria 21 – 5, per una durata di 5 giorni lavorativi. Deviazione via passo Gobbera indicata sul poto.

